Artykuł sponsorowany

W jaki sposób radzić sobie z uczuleniem na słońce?

Wysypka, alergia, zaczerwieniona i piekąca skóra... jeśli taki scenariusz pojawia się u Ciebie nawet po krótkim kontakcie ze słońcem, być może cierpisz na uczulenie na słońce. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, alergia słoneczna to bardzo częsty problem wielu osób na całym świecie, w tym w Polsce. Może ona występować nawet u 4% Polaków. Skóra, która podlega ekspozycji na słońce, narażona jest na skutki uboczne, jakie daje promieniowanie ultrafioletowe. Choć kontakt ze słońcem może mieć dobry wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, może również powodować oparzenia słoneczne lub stanowić przyczynę alergii słonecznej. Co warto o niej wiedzieć?

Jak radzić sobie z uczuleniem na słońce? Źródło: materiały partnera