Kataryna: Braun zasługuje na karę. To ważny test dla PiS

Jeśli można było rozpędzać, zatrzymywać i sądzić uczestniczki Strajku Kobiet, i nawet nie próbuje się zastosować podobnych środków wobec rosnącej agresji antyszczepionkowców, wysyła się do nich czytelny sygnał o cichym przyzwoleniu władzy na eskalowanie przemocy. A to już grupa tak nakręcona, że żadnych dodatkowych motywacji do tego nie potrzebuje – w zupełności jej wystarcza własne przekonanie, że bronią cywilizacji przez międzynarodowymi spiskami Gatesa, Sorosa i firm farmaceutycznych.