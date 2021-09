Koziński: Ofiarą sporu rządu z Unią są Polacy [OPINIA]

Bo też w sporze Polska - europejskie instytucje, ta kwestia odgrywa ogromną rolę. Komisja, a także inne unijne organy, przy okazji tego konfliktu tworzą wiele nowych narzędzi prawnych wykorzystywanych w relacjach z innymi państwami. Jeszcze kilka lat temu nikomu by nie przyszło do głowy, by Bruksela w jakikolwiek sposób odnosiła się do tego, w jaki sposób państwo członkowskie reguluje sposób działania wymiaru sprawiedliwości. Teraz to właściwie norma. To najlepiej pokazuje skalę zmiany w relacjach UE-kraje unijne w ostatnich latach – i jak bardzo Bruksela wzmocniła swoją pozycję kosztem państw członkowskich.