Makowski: Mur na granicy i 1,5 mld pytań bez odpowiedzi

Sytuacja jest poważna. Każdego dnia, choć media nie mogą relacjonować wydarzeń na miejscu, polską granicę forsuje kilkaset osób. W większości nieskutecznie. Zwabieni przez Aleksandra Łukaszenkę próbują przedostać się przez nasze terytorium dalej na zachód, do Niemiec. Reżim w Mińsku w ostatnich dniach zmienił jednak taktykę - zamiast kilkuosobowych grup, wysyła liczące kilkadziesiąt. W efekcie dzieje się to samo co podczas pierwszego kryzysu imigracyjnego na granicy węgierskiej, hiszpańskiej, słoweńskiej czy greckiej - mimo ostrzeżeń służb mundurowych, ludzie po prostu przewracają płot i idą dalej. Jakie są wyjścia z tej sytuacji?