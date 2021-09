Gąsior: "Obrzydza ludziom opozycję". Co pokazały reakcje na wywiad Kolendy-Zaleskiej [OPINIA]

Poszło o to, że w kilkunastominutowej rozmowie Kolenda śmiała zagadnąć Sikorskiego o skuteczność opozycji w sytuacji, gdy - jak wskazał sondaż dla WP - "efekt Tuska" minął, KO traci, a PiS zyskuje poparcie. Jak to możliwe? Jak to świadczy o działaniach Platformy? Jaki jest pomysł tej partii? Pytania wydają się naturalne, a to właśnie za nie na głowę dziennikarki TVN24 spadły gromy.