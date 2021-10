Makowski: Unijna szarża premiera. Morawiecki rzuca wyzwanie Tuskowi [OPINIA]

Nazbierało się. - Wystawiliśmy im piłkę odnośnie Polexitu, ale poziom kłamstw Tuska był tak wielki, że premier zdecydował się odpowiedzieć otwarcie i mocno. Prosto w twarz - usłyszałem. Nie były to słowa na wyrost ponieważ to, co zaprezentował Mateusz Morawiecki, z łatwością wpisuje się w TOP 5 jego najbardziej konfrontacyjnych przemówień w karierze.