Kataryna: znieść ban na dziennikarzy [OPINIA]

Ewa Siedlecka (Polityka) komentowała na gorąco "Śmierć uchodźcy, którego pogranicznicy odepchnęli od granicy w nielegalnej procedurze" – choć nic nie wiadomo, aby te konkretne osoby były ofiarą nielegalnego push backu, a Wiktoria Bieliaszyn (Gazeta Wyborcza) pisze wprost o "ofiarach stanu wyjątkowego", choć jedyne co wiadomo na pewno to to, że są to ofiary własnej decyzji o nielegalnym przekroczeniu granicy – jak zresztą mówi dzisiaj mąż jednej z ofiar – po to, aby w Niemczech szukać lepszego życia. Śmierć nadal jest śmiercią, i jak każda – wielką tragedią dla rodziny – ale wskazanie winnych nie jest wcale oczywiste.