Koziński: Tusk ma sukces. Ale widzi też jego granice [OPINIA]

Leszek Miller, Robert Biedroń czy Jarosław Kalinowski jedynie słabo odegrali rolę szerokiego frontu opozycji. Może wyborcy opozycji widzą w Tusku naturalnego lidera - ale brak udziału przywódców innych ugrupowań wyraźnie pokazał, że oni tej opinii nie podzielają. I to dla przewodniczącego Platformy ciężki orzech do zgryzienia. Jeśli drażnił go w niedzielę krzyczący obok Robert Bąkiewicz, to brak szefów innych partii powinien irytować go dużo bardziej.