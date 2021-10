Zakrocki: Przekroczyliśmy kolejną czerwoną linię. Cierpliwość w UE się kończy

Po tamtej stronie są bowiem ludzie, których mandatu do sprawowania przeróżnych funkcji nikt zdrowo myślący nie kwestionuje. Na marginesie, Komisja Europejska podejmuje decyzje kolegialnie, a w jej szeregach jest przecież komisarz Janusz Wojciechowski, delegowany przez PiS i zatwierdzony wraz z całą Komisją przez demokratycznie wybrany Parlament Europejski. A tu co chwilę jakiś ważny polityk z obozu rządzącego przyrównuje Unię Europejską do Związku Radzieckiego, Brukselę do Moskwy! To słaby punkt wyjścia do dalszych rozmów.