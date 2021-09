Gąsior: "Ciemny lud to kupi". Pokazali zoofilskie zdjęcia, ale najgorsze jest co innego [OPINIA]

Przecież sprawne służby są od tego, by przestępców wyłapać. Panom ministrom nie wystarczyło jednak przekazanie informacji na ten temat. Trzeba było pokazać obrzydliwe zdjęcia, by wbić do głowy wyborcom obraz migranta zoofila. Oni, Błaszczak i Kamiński, doskonale wiedzieli, na czym grają – na najniższych instynktach, na strachu, poczuciu obrzydzenia. Zrobili to, podobnie jak propagandyści z TVP, cynicznie i z wyrachowaniem. Prypuszczam zresztą, że odpalili temat wyłącznie po to, by przykryć głośne publikacje o pisowskiej pajęczynie nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. Zoofilskie zdjęcia przykryły coś jeszcze – nieoficjalne doniesienia o śmierci 16-latka z Iraku, który miał zostać wypchnięty przez polskich pograniczników na Białoruś.