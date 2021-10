Kataryna: Władza hoduje regularne bojówki [OPINIA]

"Chyba po raz pierwszy od upadku komuny władza wspiera regularne bojówki"

Czas pokaże – i to pewnie szybciej, niż byśmy chcieli – czy publiczne pieniądze posłużą tylko do zakłócania legalnych zgromadzeń opozycji, czy także do siłowego przekonywania nieprawomyślnych. Chyba po raz pierwszy od upadku komuny władza wspiera regularne bojówki, z pełną świadomością sposobu, w jaki te uprawiają swój "patriotyzm". To już nie zwykła głupota i brak szacunku do publicznych pieniędzy, to – nie bójmy się poważnych oskarżeń - działanie na szkodę państwa. I marną pociechą jest to, że przymilanie się do narodowców się prędzej czy później na władzy zemści.