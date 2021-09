Makowski: To nie była debata o stanie wyjątkowym. To start kampanii wyborczej [OPINIA]

Forma zamiast treści

Teraz przykład drugi. Zamiast zastanowić się, jak realnie i wspólnie rozwiązać wyzwanie migracyjne, które stoi nie tylko przed Polską, ale i całą Unią, Krzysztof Gawkowski jako przedstawiciel Lewicy używał emocjonalnych argumentów w stylu zrównywania Jarosława Kaczyńskiego z Aleksandrem Łukaszenką, sytuacji w Usnarzu Górnym z Holokaustem oraz sugerowania, że "gdyby rząd wpuścił tych ludzi, kryzys by się skończył". Śmiem twierdzić, że dojrzały polityk powinien umieć łączyć fakty w ciągi przyczynowo-skutkowe i wiedzieć, że wpuszczenie koczujących na granicy imigrantów niczego nie rozwiąże. Wręcz przeciwnie, otworzy korytarz migracyjny, co do zamknięcia którego nie będzie później dobrych argumentów. Bo gdy zrobi się wyjątek dla 30 osób, dlaczego nie uczynić go dla 100 następnych?