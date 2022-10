Najwspanialszy zawód świata

Pomoc skierowaliśmy do grup, które gorzej radzą sobie na obecnym – jakże trudnym i wymagającym – rynku pracy. Przygotowaliśmy, w zależności od potrzeb, zróżnicowane formy wsparcia: od pośrednictwa pracy po szkolenia, staże i prace interwencyjne. Doradcy zawodowi pracowali z uczestnikami nad motywacją do działania, uczyli zasad zarządzania czasem i efektywnej komunikacji interpersonalnej, a także pomagali profesjonalnie przygotować się do aplikowania o posadę. Oprócz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oferowane były staże i prace interwencyjne oraz kursy zawodowe, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Zdarzały się przypadki, gdy niezbędne było zorganizowanie kilku form wsparcia dla jednej osoby, by jak najbardziej wzmocnić jej potencjał zawodowy w oczach przyszłego pracodawcy. Czasem sami przedsiębiorcy wskazywali kompetencje, które nasi klienci powinni zdobyć. W ciągu dwóch lat ze wsparcia w ramach projektu skorzystało ponad stu mieszkańców Zabrza.