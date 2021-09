Koziński: Szymon Hołownia i długi cień Donalda Tuska [OPINIA]

Wewnętrzna spoistość Polski 2050 to kapitał, na którym Hołownia ciągle może budować. On cały czas może mieć nadzieję na zrealizowanie planu minimum w najbliższych wyborach: przekroczeniu progu wyborczego. Wejście do Sejmu dzięki głosom wyborców, a nie dzięki transferom posłów z innych ugrupowań, da Polsce 2050 mandat do funkcjonowania na pełnych prawach. Bo na razie Polska 2050 to polityczny start-up. A ze start-upami różnie bywa - zdarza się, że padają nawet te najlepiej rokujące, siłą rzeczy patrzy się na niego z podejrzliwością. Partia Hołowni tego się nie pozbędzie bez weryfikacji wyborczej.