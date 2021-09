Koziński: Polska polityka wchodzi w nową fazę brutalności [OPINIA]

Ale w drugiej kadencji widać, że z tą dyscypliną jest już gorzej. Dochodzi do pęknięć wewnątrz obozu władzy, stabilna większość przestaje być oczywistością. Ale na to rozwiązaniem nie jest głosowanie do skutku, aż posłowie PiS zbiorą się w jednym miejscu, przeczytają w jakiej sprawie głosują, by wreszcie udowodnić swoją przewagę. Podchodzenie do posiedzeń komisji w taki sposób to przejaw arogancji, ale także lekceważenia: wyborców, innych parlamentarzystów, zwyczajów sejmowych. Kolejne potwierdzenie tego, że zły pieniądz (czytaj: standardy polityczne) wypiera dobry.