Koziński: Wyzwanie jak "zima stulecia". Czy PiS ma na nie pomysł?

Kolejne wzmożenia opozycji nie przynosiły efektu z prostej przyczyny: bo jej postulaty w żaden sposób nie trafiały do elektoratu partii rządzącej. Bo też jest on ułożony według całkowicie innej logiki niż wyborcy liberalno-lewicowi. Najważniejsze osie podziału są dwie. Pierwsza – kulturowa. Najkrócej rzecz ujmując, dla wyborców PiS ważne są wartości konserwatywne, w dużej części utożsamiane z Kościołem. Wyborcy opozycji stosunek do Kościoła mają zwykle letni, coraz częściej wrogi. Porozumienia tu nie ma. Co więcej, trudno sobie wyobrazić, by opozycja na tej płaszczyźnie umiała sformułować jakikolwiek postulat, który by trafił do wyborców PiS.