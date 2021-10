Majmurek: Morawiecki dostał jeszcze jedną szansę od Europy. Czy będzie chciał z niej skorzystać? [Opinia]

To nie był łatwy tydzień dla Mateusza Morawieckiego. Zaczęło się od debaty w Parlamencie Europejskim, gdzie premier był grillowany przez eurodeputowanych od lewa do prawa, jak nigdy chyba nie był w polskim parlamencie. Potem Parlament przegłosował miażdżącą większością głosów rezolucję wzywającą Komisję i Radę Europejską do podjęcia pilnych kroków związanych z przywróceniem praworządności w Polsce oraz uruchomienia mechanizmów warunkowości. Przekładając z unijnego na polski: do niewypłacania Polsce unijnych środków do czasu, aż rząd nie zacznie pracować na rzecz przywrócenia fundamentów rządów prawa w kraju.