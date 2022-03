Słowik: Konfederacja ma rację, czas skończyć z przywilejami. Zacznijmy od przywilejów polityków [OPINIA]

Nie dla przywilejów… poselskich

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że politycy Konfederacji doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że swoim podejściem nie zjednają sobie większości Polaków. W sercach większości z nas powstał odruch bezwarunkowego wręcz wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. To efekt tego, że Ukraińcy są podobni do nas, mówią podobnie do nas, myślą podobnie do nas. A my doskonale wiemy, że wcale nie tak wiele zabrakło, a bylibyśmy w tak samo dramatycznej sytuacji jak oni.