Makowski: Czy warto było szaleć tak? Impas w Parlamencie Europejskim [OPINIA]

Pytanie jednak brzmi: czy dzisiaj w Unii ktokolwiek widzi szansę na kompromis z polskim rządem? I czy PiS znajduje przestrzeń do ustępstw? Jarosław Kaczyński stwierdził niedawno w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", że jedynym krokiem wstecz, jaki może wykonać Polska, jest zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do czego wezwał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z przemówienia Mateusza Morawieckiego dobitnie wynikało jednak, że wyroku Trybunału, który stwierdza, że TSUE nie ma kompetencji do orzekania o krajowym wymiarze sprawiedliwości, nikt podważać nie będzie. To reduta, której PiS będzie bronić tak długo, jak to możliwe.