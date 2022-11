Rób, co kochasz

W ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (IV)" oferujemy m.in. szkolenia, staże zawodowe, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne oraz zatrudnienie na doposażonym stanowisku pracy. Przy wsparciu poradnictwa zawodowego dla każdego uczestnika przygotowujemy Indywidualny Plan Działania, by oferowaną pomoc dostosować do jego rzeczywistych potrzeb. W przypadku pracodawców dopasowujemy ofertę "szytą na miarę" ich oczekiwań. Wśród bezrobotnych największą popularnością cieszą się dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Nowopowstałe przedsiębiorstwa najczęściej związane są z branżą kosmetyczną, motoryzacyjną i remontowo-budowlaną. Pracodawcy natomiast najchętniej wnioskują o zorganizowanie staży zawodowych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. To właśnie te formy wsparcia przekładają się na największą efektywność zatrudnieniową. Należy podkreślić, że zainteresowanie projektem wzrasta z każdą kolejną edycją.