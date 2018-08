Największy koszmar Mateusza Morawieckiego nazywa się Morawiecki. Kornel Morawiecki

Nie zdziwię się, jeśli pierwszym, o czym myśli premier Mateusz Morawiecki po przebudzeniu, jest: gdzie i co tym razem palnął w mediach jego ojciec. I ile będzie trzeba po tym sprzątać.

Ojciec i syn - premier Mateusz Morawiecki i jego ojciec Kornel Morawiecki (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński/ Agencja Gazeta)

Gdyby Kornel Morawiecki był w polityce – jak ojciec prezydenta Dudy – nikim, nikogo nie obchodziłoby, co mówi i nikt nie robiłby z nim wywiadów. Problem w tym, że ojciec premiera jest legendą polskiej opozycji, a obecnie marszałkiem-seniorem polskiego Sejmu, posłem na ten Sejm z innej partii niż syn i to co robi i mówi, ma znaczenie.

Problem też w tym, co dokładnie mówi i robi.

A to namawia prezydenta Dudę – politycznego alianta swojego syna, ale i potencjalnego konkurenta o rząd dusz na prawicy po Kaczyńskim - żeby zrezygnował z kluczowego planu - referendum konstytucyjnego. A przyszłość pokazuje, że miał rację, bo PiS to referendum Dudzie, mówiąc brutalnie, "uwalił".

A to namawia z kolei własnego syna do dogadania się z sędziami ws. reform sądownictwa. "Prosiłbym, żeby zarówno sędziowie i opozycja, jak i mój syn starali się dojść do porozumienia" – stwierdza, a wrażenie jest takie, jakby młodszy Morawiecki nie był pełnoletnim, niezależnym człowiekiem, tylko nastolatkiem pozostającym pod opieką taty. I dodaje w kolejnej rozmowie, że "ma problem" ze Stanisławem Piotrowiczem, głównym obrotowym forsowanych przez PiS zmian w sądownictwie.

A to przy okazji międzynarodowej porażki PiS w związku ze zmianą ustawy o IPN i spięciu z Izraelem i USA doleje oliwy do ognia, mówiąc w rozmowie z "Kulturą Liberalną", że "Żydzi donosili na Żydów i Polaków, za co byli wynagradzani, a potem ich wszystkich zamordowano", idodaje, że "sami poszli do getta", nikt ich nie namawiał.

Morawiecki mówi, Putin bije brawo

Ale przede wszystkim jest Morawiecki adwokatem zbliżenia Polski z Rosją. I o ile dobre relacje z potężnym sąsiadem leżą oczywiście w polskiej racji stanu, o tyle ich cena na pewno nie może być tak niska, jak ta, którą oferuje Morawiecki. To zresztą raczej nie cena, tylko promocja za zero złotych.

"Gdyby Rosja weszła do Unii Europejskiej to wszyscy poprawiliby standardy demokratyczne" – wypalił w najnowszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Jeszcze do niego wrócimy, ale najpierw wycieczka w przeszłość – w której ojciec premiera jawi się jako konsekwentny adwokat sprawy rosyjskiej w Polsce.

Mówił na przykład wprost: "Zwróćmy się do nich o poprawę stosunków, a jak będzie poprawa, to oni ten wrak [tupolewa] zwrócą", co np. dla zwolenników wersji Antoniego Macierewicza o rzekomym zamachu musi brzmieć jak zdrada. W kolejnych wywiadach beszta syna, premiera prawicowego rządu wyłonionego z partii o zdecydowanie antyrosyjskim elektoracie, naznaczonej traumą katastrofy smoleńskiej, że ten nie dąży do zbliżenia z Rosją.

Czy któryś z polskich polityków pozwoliłby sobie dać wywiad w tubie Kremla – Ria Nowosti – i skrytykować tam – znowu – piastującego stanowisko premiera własnego syna? Morawiecki senior to zrobił. I to jak! Ubolewał, że junior ani słowa w expose nie wyrzekł o poprawie relacji z Moskwą i że rząd nastawia Polaków przeciw Rosjanom. Czy ktoś z polskich polityków dodałby, że polskie władze nie przeciwdziałają niszczeniu pomników armii ZSRR w Polsce, wiedząc, jak doskonała będzie to pożywka dla rosyjskiej propagandy? Dla rosyjskiego sołdata też ma zresztą ciepłe słowo. „Armia Czerwona uratowała nas przed zagładą biologiczną. Niemcy chcieli Polaków unicestwić, Rosjanie – tylko zniewolić” – palnął w kolejnym wywiadzie.

Nie zdziwię się, jeśli pierwszym, o czym myśli premier Mateusz Morawiecki po przebudzeniu, jest: gdzie i co tym razem palnął w mediach jego ojciec. I ile będzie trzeba po tym sprzątać. Oficjalnie między panami jest pełna zgoda. Na początku urzędowania syn w niezwykle emocjonalnym przemówieniu wyznał, że to ojciec nauczył go, "że drugi człowiek, wolność, solidarność i sprawiedliwość są najważniejsze" i dziękował za wpojenie tych wartości . Na późniejszą krytykę seniora w mediach reagował spokojnie, choć przyznawał, że ojciec "ma bardzo ciekawe poglądy w niektórych sprawach, radykalne w innych". Zaznaczał - wtedy chodziło o uchodźców, ojciec apelował, by syn ich przyjął - że słowa taty nie zmieniają "ani na jotę stanowiska jego rządu".

Tylko jak długo jeszcze premier będzie tolerował kolejne wpadki złotoustego rodzica? Ten ostatni właśnie znowu palnął – o mediach. Okazuje się bowiem, że według Morawieckiego media, którym - od prawa do lewa – tak chętnie udziela wywiadów, też są nie takie, jak trzeba. Obecnie rzekomo "służą grupom uprzywilejowanym, jak sędziowie, czy zagranicznym grupom kapitałowym, którym podlegają". Tylko jak to zmienić? Co robić, panie pośle, co robić?

Otóż dla marszałka seniora najwyraźniej jedynym sposobem na naprawę mediów jest to, że dobiorą się do nich politycy. "Najpierw wygrajmy wybory, później będziemy zmieniać media na służebne społeczeństwu" – wypala wprost. Czyli politycy muszą przejąć media, żeby potem w bliżej niesprecyzowany sposób służyły społeczeństwu.

Panie pośle, są w Polsce takie media, które służą społeczeństwu i takie, które służą każdej aktualnej władzy. Ale od służenia społeczeństwu, to są przede wszystkim politycy. A na pewno społeczeństwu i całej Polsce nie służy, jak ojciec premiera wkłada kij w szprychy roweru, na którym ten premier jedzie.