Makowski: "Najpierw Ameryka. Potem, gdzieś daleko, Polska. Robiąc interesy z USA, musimy o tym pamiętać" [OPINIA]

Miała być infrastruktura wojskowa, składy amunicji, paliwa, tory i stacje kolejowe dla amerykańskiego wojska w Polsce? Nieaktualne. Będzie za to mur na granicy USA z Meksykiem. Dla Pentagonu i Donalda Trumpa wewnętrzna polityka zawsze wyprzedzi priorytetem odległe kwestie europejskie. Zamiast się oburzać, trzeba ten fakt w dyplomacji uwzględniać.

"Mur na wagę wygranych wyborów"

Jednak, aby w Nowym Meksyku, Arizonie i Kalifornii ruszyła budowa największej obietnicy kampanijnej prezydenta, należało dozbierać kolejny miliard. To cena, którą Donald Trump "zapłaci" z przyjemnością w zamian za mur, chroniący południową granicę państwa przed przepływem nielegalnych imigrantów z Meksyku. A jego samego przed widmem porażki w kampanii wyborczej 2020. "Build that wall" było bowiem jednym z częściej skandowanych haseł, kiedy cztery lata temu stanął do wyścigu o Biały Dom. I tym, z którego do tej pory nie potrafił się wywiązać.