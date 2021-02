Osiadające na ubraniach białe drobinki często wywołują u nas dyskomfort – łupież (bo o nim mowa) dla wielu osób jest powodem do wstydu. Zazwyczaj pojawia się niespodziewanie, a sposoby jego leczenia nie każdemu są znane. Zanim jednak przystąpimy do poszukiwania sposobów jego zwalczania, należy poznać główne przyczyny nadmiernego złuszczania skóry głowy oraz sprawdzić, czy potrafimy wskazać, dlaczego ta dolegliwość wystąpiła także u nas. Oto kilka najważniejszych faktów o łupieżu, które każdy powinien znać.

Czy łupież to powód do wstydu? Sposoby jego zwalczania

Najczęstsze choroby skóry głowy

Jeżeli chodzi o problemy skórne – najczęściej mówi się o tych, które dotykają obszaru twarzy, szyi i dekoltu. Są one szczególnie widoczne, dlatego zależy nam na tym, aby nie tylko skutecznie je ukryć, ale także zniwelować. Tymczasem w przypadku skóry głowy początkowo nawet nie zauważamy, że pojawiły się niepokojące objawy – a już zwłaszcza, jeżeli mamy długie włosy. Trzeba zaznaczyć, że obszar ten może być podrażniony lub zaczerwieniony. Z czasem występuje też dyskomfort, który spowodowany jest świądem. Co może pomóc? Właściwa pielęgnacja, w której zastosujemy np. specjalne maski czy szampony. Tak naprawdę można wyróżnić cały szereg chorób, które dotyczą właśnie skóry głowy. Jest to m. in. łojotok, AZS, łuszczyca, łysienie oraz łupież. Dlatego warto stale kontrolować, czy nie dzieje się nic złego i czy nie jest to odpowiedni moment, aby zastosować szampon przeciwłupieżowy. Najlepiej obserwować, czy na szczotce nie pozostaje zbyt wiele włosów oraz raz na jakiś czas delikatnie odgarniać poszczególne pasma włosów i przyglądać się skórze w lusterku. Pozwoli nam to na możliwie szybką reakcję. Jak zwalczać łupież?

Łupież poznamy od razu, ponieważ na naszych włosach (a często też ramionach) będą widoczne niewielkie, białe płatki, które w rzeczywistości są martwym naskórkiem. Oznacza to, że skóra zaczęła się nadmiernie łuszczyć, co jest zjawiskiem niepożądanym. Zanim jednak przystąpimy do zwalczania łupieżu, powinniśmy dowiedzieć się, jakie jego odmiany możemy wyróżnić. Najpopularniejszy wariant to wersja zwykła, czyli ta, która występuje na owłosionych fragmentach skóry. Łupież łojotokowy nazywany jest także tłustym, a charakterystyczne są dla niego pojawiające się gdzieniegdzie żółtawe strupy. U dzieci bardzo często diagnozowany jest łupież biały zlokalizowany na skórze gładkiej. Jest jeszcze jedna, także bardzo popularna odmiana – łupież pstry – przy której następuje zakażenie grzybem Malassezia furfur. O dziwo – tutejsze zmiany występują przede wszystkim na klatce piersiowej oraz szyi. Zwalczanie łupieżu jest możliwe i pierwszym krokiem, jaki możemy zastosować, jest zmiana codziennej pielęgnacji. Zdecydowanie pomóc może szampon przeciwłupieżowy, który będzie stosowany regularnie i dobrany do konkretnego problemu. Czy łupież to powód do wstydu?