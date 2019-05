Majmurek: Przeprosiny episkopatu mogą nie starczyć (OPINIA)

"Tylko nie mów nikomu", film braci Sekielskich o pedofilii w Kościele katolickim, w ciągu niecałych sześciu godzin miał na youtubie prawie 700 tysięcy wyświetleń. Można się spodziewać milionowej widowni. Fenomenu na miarę "Kleru" Wojciecha Smarzowskiego.

Abp Gądecki i prymas Polak odmówili wystąpienia w filmie (FORUM/PAP)

Trudno się dziwić zainteresowaniu widowni. Kościół katolicki jest jednym z najpotężniejszych aktorów społecznych w tym kraju: potęgą gospodarczą, symboliczną i polityczną. Nawet ci z nas, którzy katolikami nie są, znajdują się pod przemożnym wpływem tej instytucji. Dokument Sekielskiego pokazuje, jak instytucja ta dramatycznie krzywdzi i zawodzi najsłabszych: dzieci. Widzimy konfrontację, bezskuteczną walkę o sprawiedliwość dorosłych już dziś ofiar księży winnych przemocy seksualnej, przy obojętności, jeśli nie wręcz wrogości kościelnych władz i biurokratycznych struktur.

Po premierze Kościół, ustami prymasa Wojciecha Polaka i arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przeprosił ofiary i dziękuje reżyserowi za film. Choć należy docenić, że wybitni hierarchowie nie reagują na film Sekielskich w tonie "to brutalny atak na Kościół", to te przeprosiny mogą nie wystarczyć opinii publicznej. Po tym, co zobaczyliśmy w "Tylko nie mów nikomu" mamy prawo – katolicy i nie – oczekiwać o wiele więcej. Nie tylko od Kościoła, ale także od tworzącego ramy dla jego działalności państwa.

Wymowne milczenie

Podziękowania dla Sekielskiego od abp. Gądeckiego ("W przeważającej części tenor tego filmu zgadza się z moimi doświadczeniami, jakie wyniosłem z wielu rozmów przeprowadzonych z pokrzywdzonymi") i przeprosiny prymasa Polaka tracą też na sile, gdy przypomnimy sobie plansze pojawiające się na ekranie na końcu projekcji, przed napisami końcowymi.

Dowiadujemy się z nich, że abp Gądecki i prymas Polak odmówili występu w filmie. Kardynał Nycz i abp Sławoj Leszek Głódź – przełożony jednego ze sportretowanych księży – nawet nie raczyli odpowiedzieć na prośbę o rozmowę. Biuro prasowe episkopatu odpisało, że ze względu na "informacje o braku bezstronności w przygotowaniu materiału, korzystamy z prawa do niekomentowania".

Część opinii publicznej może odczytać to milczenie w ten sposób, że biskupi do ostatniej chwili liczyli, iż sprawę jakoś da się zamilczeć, że nie będzie skandalu i odezwali się dopiero wtedy, gdy zobaczyli jaka szykuje się skala wizerunkowych problemów. Choć film Sekielskich nie obciąża bezpośrednio żadnego prominentnego hierarchy dzisiejszego episkopatu, to oddając głos ofiarom i konfrontując je ze sprawcami, przemawia z wielką emocjonalną siłą. Pedofilia przestaje być statystyką, ofiary zyskują twarz. Widzimy ich cierpienie ciągnące się przez lata, odbijające się na zdrowiu i życiu rodzinnym aż do wieku średniego. Wraz z ofiarami odczuwamy frustrację tym, jak daremne okazuje się próby znalezienia sprawiedliwości w ramach kościelnych instytucji.

Oblężona twierdza

W oświadczeniach obu hierarchów zabrakło też refleksji nad tym, jak sama kościelna instytucja i panująca w niej kultura stoją na drodze uzyskania przez ofiary sprawiedliwego zadośćuczynienia.

W jednej z najbardziej szokujących scen Sekielski przyjeżdża do parafii, gdzie rekolekcje odprawia ksiądz skazany prawomocnym wyrokiem sądu za molestowanie uczennicy podstawówki. Odsiedział wyrok w więzieniu, dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Proboszcz parafii wydaje się nie mieć o tym pojęcia. Jest autentycznie zdziwiony, gdy reporter podnosi temat. Nie wierzy w oskarżenia, nawet kopia sądowego wyroku średnio go przekonuje. Widzimy, że w Kościele coś fundamentalnie nie zadziałało. Proboszcz zapewnia co prawda, że "tu nie ma żadnych dzieci", ale jeśli nawet to prawda, to tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności – proboszcz nie miał pojęcia, kogo dopuszczał do pracy z parafianami. W innej parafii, w Malborku, ten sam ksiądz prowadzi rekolekcje dla dzieci. System wyraźnie nie działa, Kościół jako instytucja zawodzi, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym wiernym.

Jednocześnie na ujawnienie przez Sekielskiego informacji, które mogły zapobiec tragedii w jego parafii, proboszcz reaguje agresją. Wyzywa dziennikarza od „hien”. Sekielski to profesjonalista, takie kalumnie to ryzyko zawodowe, które bez problemu zniesie. Gorzej, że podobny komunikat słyszą ofiary i ich bliscy. Rodzina dziewczynki, ofiary wspomnianego księdza, gdy zaczyna zbyt ostro naciskać na wyjaśnienie sprawy i ukaranie sprawcy, słyszy, że jeśli tak będzie „atakować człowieka”, to skończy w sądzie.

Naprawdę, w tej sytuacji także wielu wiernych chciałoby usłyszeć od hierarchów prosty i zdroworozsądkowy komunikat: „Przepraszamy za to, że niejednokrotnie źle pojęte dobro Kościoła stawiane było wyżej, niż krzywda ofiar. Dołożymy wszelkich starań, by wykorzenić odpowiadającą za to instytucjonalną kulturę”.

Pomniki grzechu

W filmie mamy także dwa wypadki, które domagałyby się od osobnego komentarza i to nie tylko od hierarchów: byłego kapelana Lecha Wałęsy, ks. Franciszka C., oraz pomysłodawcy i długoletniego kustosza sanktuarium w Licheniu, ks. Eugeniusza M.

Gdyby historię tego drugiego Smarzowski pokazał w "Klerze", wszyscy krzyczeliby, że to antyklerykalna przesada. Sekielski dotarł do mężczyzny, który jako dziecko wysłał swoje pieniądze ze skarbonki na budowę Lichenia. M. zaprosił go wtedy sanktuarium i - jak twierdzi mężczyzna – wykorzystał seksualnie w trakcie wizyty. Wobec M. zapadł kościelny wyrok, został odsunięty od posługi kapłańskiej. Jednocześnie jego wspólny pomnik razem z Janem Pawłem II ciągle stoi przed bazyliką. W kontekście tego, co wiemy ten pomnik jest kpiną ze sprawiedliwości, uczuć ofiary i wiernych. Mamy prawo zapytać: co zamierza teraz z nim zrobić hierarchia? Czemu po wyroku na M. pomnika nie usunięto?

Ksiądz C. sam przyznaje się przed kamerą do molestowania trzynastoletniego chłopca. Tłumaczy się, że przecież to była tylko taka pieszczota, że nie było wielkiego grzechu, bo „nie doszło do wytrysku”. W trakcie pracy nad filmem ksiądz C. zmarł. Ofiara poinformowała o sprawie kurię. Mimo tego ksiądz otrzymuje uroczysty pogrzeb, celebrowany przez metropolitę gdańskiego, abp. Sławoja Leszka Głódzia. W kontekście sceny konfrontacji księdza z ofiarą cała biskupia mowa pogrzebowa brzmi po prostu nieprzyzwoicie.

Arcybiskup Głódź ma się z czego tłumaczyć. Jeśli wiedział o sprawie C., to dlaczego zachowywał się, jakby nic się nie stało? Czy nie należało urządzić skromniejszego pochówku? Jeśli nie dotarła do niego tak ważna informacja, to jak zarządza swoją diecezją? Warto też by w sprawie wypowiedział się Lech Wałęsa – choć do czynów zarzucanych księdzu doszło już po przegranych przez Wałęsę wyborach w 1995 roku. Po prałacie Henryku Jankowskim ks. C. to drugi duchowny z otoczenia byłego prezydenta oskarżany o przestępstwa seksualne na nieletnich. Czy gdy prezydent mianował tego kapłana swoim kapelanem nie docierały do niego żadne niepokojące sygnały?

Czas na ramię świeckie

"Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. Musimy chronić dzieci i młodzież. Dla Kościoła nie ma innej drogi" – pisze w swoim oświadczeniu prymas Polak. Zgadzając się z nim, chciałoby się jednak usłyszeć konkrety. Nie tylko na temat kar wymierzonych poszczególnym sprawcom, ale także kościelnej kultury, która umożliwia ich praktyczną bezkarność. W jednym wątku filmu widzimy, jak oskarżany o molestowanie małoletnich ksiądz przenoszony jest między diecezją wrocławską i bydgoską. Kościół musi wytłumaczyć się z takich mechanizmów. W innej scenie Sekielski pokazuje prezentację kościelnego raportu w sprawie pedofilii. Jego autorzy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie dziennikarza, jaki procent zgłoszonych kościołowi spraw związanych z przemocą seksualną wobec nieletnich został skierowany przez kościelne instytucje do prokuratury. Ta niewiedza – jak i każda inna odpowiedź, niż 100 proc. – jest nie do zaakceptowania.

Wobec tego wszystkiego przemówić powinien nie tylko episkopat, ale także państwo. Czas, używając kościelnego języka, na ramię świeckie. Ofiary przemocy seksualnej księży są przede wszystkim polskim obywatelkami i obywatelami i z tego tytułu przysługuje im ochrona. Także przed Kościołem katolickim. Państwo ma instrumenty do tego, by zmusić kościelne instytucje do przestrzegania prawa, by karać nie tylko sprawców, ale także tych, którzy umożliwiali im kontakt z dziećmi. Bartłomiej Sienkiewicz proponuje państwową komisję, która zbadałaby skalę problemu – jest to też pomysł warty dyskusji. Podobnie jak zaangażowanie się państwa w prawną pomoc dla obywateli, dochodzących zadośćuczynienia za wyrządzone przez Kościół krzywdy na drodze cywilnej.

Nie ma żadnej nadziei, że obecna władza ruszy palcem w tej sprawie. Ale Kościół nie może liczyć na to, że PiS będzie rządził wiecznie. Nawet druga kadencja PiS nie pomoże mu, jeśli zaufanie do instytucji się załamie. Film Sekielskiego pokazuje, że jest ku temu sporo powodów – głosy prymasa i abp Gądeckiego, choć cenne, dla wielu wiernych to zaledwie pierwsze pół kroku na długiej drodze do jego ewentualnego przywrócenia.