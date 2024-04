Sprawdzian i przedbiegi przed wielkim prezydenckim wyścigiem [OPINIA]

Wzmocniony po wyborach samorządowych PiS będzie w czerwcu walczył – głównie z Konfederacją - o zachowanie prymatu w elektoracie wiejskim i konserwatywnym. Ważniejsze jednak jest to, czy w kampanii europejskiej PiS zdecyduje się na kontynuowanie tonu relatywnie – jak na tę partię – umiarkowanego, który przyczynił się do jej sukcesu w wyborach samorządowych, czy też – ograniczając tlen Konfederatom - wróci do ostrej retoryki antyunijnej. Od tego bowiem wyboru i jego skutków dużej mierze zależy to, czy PiS do wyborów prezydenckich poprowadzi Mateusz Morawiecki, promujący w ostatnim czasie umiarkowaną linię tego obozu, czy też ktoś ze skrzydła bardziej konserwatywnego.