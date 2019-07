Wybory parlamentarne i mocne listy wyborcze PiS. Jarosław Kaczyński wystawia rządowi "piątkę" [Opinia]

Jarosław Kaczyński nie zmienia zwycięskiej personalnej taktyki z wyborów europejskich. Na wybory parlamentarne zostaną wystawieni najmocniejsi gracze w obozie władzy. Lider PiS w sobotę przedstawi liderów list wyborczych. Doceni członków rządu i postawi na młodych. Opozycję prezes chce zostawić w tyle. I znowu może mu się to udać.

Opozycja dzieli się i łączy, PiS dzieli i rządzi – tak najkrócej można oddać to, co dzieje się na personalnym zapleczu głównych graczy na polskiej scenie politycznej.

I mimo że – jak się dowiadujemy w kuluarach Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej – PO ma już więcej niż "szkielet" list wyborczych, to ich liderów – w 41 okręgach – poznamy dopiero za kilka tygodni.

Nie ma co ukrywać: każdy średnio zorientowany w polityce wie, że lider Zjednoczonej Prawicy – który przedstawi liderów list w sobotę przed południem – chce politycznie "zderzyć" się z Koalicją Obywatelską. Wie też, że – to powszechna opinia nawet wśród polityków PO – uwagę mediów przyciągną bardziej nazwiska kandydatów do Sejmu i Senatu, niż zręby programowe największej partii opozycyjnej.