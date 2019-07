Wróblewski: Szczyt UE zbudował szefa rządu. Morawiecki pewniakiem Kaczyńskiego (Opinia)

Po emocjonującym, a momentami dramatycznym szczycie Unii Europejskiej ws. obsady kluczowych stanowisk w strukturach Wspólnoty, notowania premiera Mateusza Morawieckiego znacząco wzrosły. Obecny szef rządu jest pewniakiem, by pełnić swoją funkcję także w przyszłej kadencji. O ile PiS wygra wybory.

Dlatego głównym celem zakończonego właśnie szczytu UE było "utrącenie" kandydatury Holendra na szefa Komisji. Grupie Wyszehradzkiej na czele z Polską (i ze wsparciem Włoch oraz zbuntowanych przeciwko Merkel chadeków) się to udało. Punkty zebrał za to Morawiecki.

I jakkolwiek oceniać ten nie do końca ambitny plan (bo nic poza mitycznym "pokonaniem" Timmermansa Grupa V4 z Polską na czele nie ugrała), to jeśli taki był główny cel rządu PiS, to został on osiągnięty. Zwłaszcza, że Kaczyński ponoć Timmermansa wręcz nie znosi.