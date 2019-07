Nowy portal i seria spotkań piknikowych. Tak PiS odpowie na konwencję Platformy

Tydzień po konwencji programowej w Katowicach, Prawo i Sprawiedliwość zamierza skontrować weekendowe forum PO i jej sojuszników. Przygotowano specjalny portal parodiujący obietnice opozycji. Jak dowiaduje się WP, politycy rządowi na czele z prezesem ruszą również na serię "wakacyjnych, rodzinnych pikników". Pierwszy w niedzielę w Goździe.

"Prawdziwe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej"

Zebrano na niej wypowiedzi i zapowiedzi wyborcze polityków PO w najważniejszych sektorach życia publicznego, imitujących główne panele z konwencji "Uzdrowić Polskę": rodzina, praca, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna. Zgodnie z intencją autorów, strona ma być "prześmiewczym nawiązaniem" do tego co opozycja mówiła m.in. o programach społecznych.

- Wiemy z doświadczenia, że niezależnie od tego, co Platforma obieca, zrobi coś odwrotnego. Tak było na przykład z podwyższeniem wieku emerytalnego - twierdzi nasz informator z Nowogrodzkiej, współodpowiedzialny za projekt. - Politycy opozycji co chwilę zdradzają swoje prawdziwe intencje; redukcji 500+, końca podwyżek płacy minimalnej itp. Ważne jest, by Polacy to wiedzieli - dodaje.