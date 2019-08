Wróblewski: "Dymisja marszałka Marka Kuchcińskiego i stara metoda prezesa" [OPINIA]

Dymisja marszałka Marka Kuchcińskiego i sposób poinformowania o niej przez Jarosława Kaczyńskiego jest jak déjà vu: wychodzi prezes, mówi, że prawa nie złamano, ale kierując się opinią publiczną, należy podjąć działania radykalne. Zgodnie z zasadą: "służymy ludziom, słuchamy Polaków". A więc utniemy przywileje wszystkim. I przy okazji uderzymy w opozycję. To stara metoda prezesa PiS.

2018 r. Dziennikarz Sylwester Ruszkiewicz i polityk PO Krzysztof Brejza ujawniają kilkudziesięciotysięczne nagrody (od 65 do 82 tys. zł za rok), jakie otrzymali ministrowie rządu Beaty Szydło. To jedna z najgłośniejszych spraw w tej kadencji, która położyła się cieniem na rządach Zjednoczonej Prawicy. I wraca do dzisiaj.