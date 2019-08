Marek Kuchciński i jego loty. "Brak dymisji będzie strzałem w głowę"

Marek Kuchciński i jego loty to nie lada wyzwanie dla PiS. W środę na kierownictwo partii do późna radziło, jak wybrnąć z kryzysu, jaki przyniosły wojaże marszałka. Jacek Żakowski uważa, że brak dymisji Kuchcińskiego będzie śmiertelnym błędem PiS.



Jacek Żakowski: Po najnowszych sondażach, myślę, że prezes nie ma wielkiego wyboru. Będzie musiał skorzysta z gotowości pana marszałka do dymisji. Te sondaże są miażdżące. Jeśli tylko 15 proc. ankietowanych jest za tym, by Kuchciński został, to Kaczyński, mimo łączących ich więzi, musi to przyjąć do wiadomości.