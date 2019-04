Wiejas: "Życzę Kaczyńskiemu spokoju. Warunek – odsunięcie Macierewicza. Znikną krzyki z pokładu" (Opinia)

W rankingu polityków, którzy robią Polakom wodę z mózgu, jedno z czołowych miejsc powinien zająć Antoni Macierewicz. Już od dziewięciu lat bawi się w skandaliczny sposób. Ku chwale swojej i PIS. Za zgodą Jarosława Kaczyńskiego.

Odwrócę kolejność i najpierw napiszę, o czym miał być ten tekst. Miał opisywać działalność Antoniego Macierewicza – tropiciela zamachu smoleńskiego. Zdań przybywało i coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że to bez sensu.

To dlatego, że Macierewicz to tylko trybik – istotny, ale tylko trybik – w propagandzie PIS. Bez zgody dyrygenta tego chóru, czyli Jarosława Kaczyńskiego, nie byłby możliwy koncert DJ-a Macierewicza.

Do ręki wziął płytę: "Katastrofa smoleńska, czyli kto zabił Lecha Kaczyńskiego". I w sposób bezmyślny Macierewicz ją zmasakrował.

Cyniczna gra Macierewicza

Zrobił to (w kolejności historycznej) jako : przewodniczący zespołu parlamentarzystów (od lipca 2010 roku), szef MON (od listopada 2015 roku) i wreszcie przewodniczący podkomisji smoleńskiej (Od marca 2016 roku). W tym czasie tylko on, Antoni Macierewicz, mógł prześwietlić wszystkie spiski prowadzące do zamordowania prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.