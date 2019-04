Tylko w WP: Wielu Polaków wierzy, że w Smoleńsku doszło do zamachu (Badanie)

Mija dziewięć lat od katastrofy smoleńskiej. Według badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wynika, że ponad połowa ankietowanych uważa, że przyczyny tragedii nie zostały w pełni wyjaśnione.

10 kwietnia 2010 roku w Katyniu - z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego - miały odbyć się uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni. Samolot Tu 154 M, którym z prezydentem leciało 95 osób, rozbił się w czasie podchodzenia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Nikt nie przeżył katastrofy.

Pamiętamy o Smoleńsku

To naturalne, że tę wspólnie przeżywaną w 2010 roku tragedię, pamięta do dziś przytłaczająca większość Polaków. O dramacie, który wydarzył się w Smoleńsku, słyszało aż 96 proc. uczestników badania na panelu Ariadna.

Mimo że od katastrofy minęło już dziewięć lat, dla 30 proc. ankietowanych to wydarzenie, które do dziś budzi w nich emocje. 37 proc. zadeklarowało, że katastrofa jest im obojętna, a 33 proc. nie potrafiło określić swojego stosunku do katastrofy smoleńskiej. W głębszy sposób śmierć 96 uczestników delegacji porusza nadal osoby, które zadeklarowały się jako wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – 48 proc. (26 proc. wyborców PO).