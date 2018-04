Macierewicz został sam. Najmocniejszy dowód zobaczyliśmy w TVP

Jeszcze kilka miesięcy temu był potężny. Dziś w jego „rewelacje” o przyczynach katastrofy w Smoleńsku nie wierzą nie tylko Polacy. Za Antonim Macierewiczem nie stoi murem nawet PiS, a TVP Info uznało, że ciekawsza od jego wystąpienia jest relacja z komisji śledczej ds. Amber Gold.

Choć Macierewicz zaznaczał, że „ten raport różni się od materiałów, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich”, to była to jedynie projekcja. Jak słaby to materiał, najlepiej świadczy fakt, że przewodniczący kilkakrotnie podkreślał, że potrzeba jeszcze wielu dyskusji i ekspertyz, a ostatecznie i tak zebrane przez podkomisje rewelacje oceni prokuratura. Sprowadza się to do tego: ja już się naharowałem, niech teraz inni się z tym biedzą.