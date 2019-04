Tylko w WP: PiS wykorzystuje politycznie katastrofę smoleńską (Badanie)

Wirtualna Polska na panelu Ariadna zapytała Polaków, czy katastrofa jest wykorzystywana do rozgrywek politycznych. Odpowiedź jest jednoznaczna: "Tak". Większość ankietowanych wskazuje na PIS.

W lipcu 2011 roku tzw. komisja Millera (szef MSWiA w rządzie Donalda Tuska) przedstawiła raport o katastrofie smoleńskiej, do którego doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński.

Raport nie zawierał jednej, konkretnej przyczyny. Eksperci wskazywali m.in. na: złe warunki atmosferyczne (mgła), które panowały podczas lądowania; brak reakcji załogi na komunikaty "PULL UP" (generował je system TAWS – system ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi); nieprawidłowe dane o położeniu samolotu przekazywane załodze przez obsługę smoleńskiego lotniska; zbyt dużą prędkość schodzenia do lądowania; zbyt późną próbę odejścia na tzw. drugi krąg.