TYLKO W WP. PiS prowadzi politykę antyunijną. Tak uważają Polacy

Prawo i Sprawiedliwość dobrze postawiło diagnozę – żeby wygrać wybory trzeba przekonać Polaków, że partia Jarosława Kaczyńskiego jest proeuropejska. Roboty specom od PR nie zabraknie. Jak wynika z badania na panelu Ariadna, 45 proc. ankietowanych uważa, że PiS prowadzi obecnie politykę antyunijną.

Konflikt z Unią Europejską o praworządność – to on mógł przyczynić się do słabszego, niż zakładał PiS, wyniku w wyborach samorządowych.