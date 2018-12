Polityka miłości 2.0. Strategia PiS na rok wyborczy: szlifowanie kantów i walka o klasę średnią

Prawo i Sprawiedliwość w roku wyborczym chce przytulić do siebie wyborców tak bardzo, że może ich niechcący udusić. Liderzy Zjednoczonej Prawicy na ostatniej przed Świętami konwencji zaprezentowali "tuskową" politykę miłości w wersji 2.0.

Ku Zachodowi

– To program dla Polaków ambitnych, którzy aspirują do europejskości rozumianej tak, jak my to definiujemy – mówił o strategii trzech filarów Mateusz Morawiecki.