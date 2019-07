"Tak nagradza prezes PiS. Jarosław Kaczyński na listach godzi frakcje, partnerów i interesy" [Opinia]

Ministrowie, wiceministrowie, sprawdzeni działacze, młodzi politycy, "ziobryści", "gowinowcy" i "starzy" partyjni wyjadacze będący w PiS "od zawsze". Jarosław Kaczyński przedstawił liderów list wyborczych Zjednoczonej Prawicy. Pogodził interesy wszystkich środowisk. Prawie wszystkich. Bo kobiet na "szpicy" list partii rządzącej jest zaledwie garstka. A szkoda.

Z biznesu do polityki wraca Rafał Bochenek, były rzecznik rządu Beaty Szydło. On będzie otwierał listę w Chrzanowie - głównie dzięki protekcji byłej premier.

Arkadiusz Mularczyk otrzymuje nagrodę za bój o reparacje wojenne z Niemcami, dlatego - choć przede wszystkim z uwagi na przynależność do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry - jest liderem w Nowym Sączu.

Antoni Macierewicz - za to, że po dymisji potrafił nie ujawniać publicznie swojej frustracji i nie próbował budować konkurencji wobec prezesa przy wsparciu ojca Rydzyka.

I dlatego na "szpicach" list znalazły się takie nazwiska, jak Michał Dworczyk czy Jacek Sasin, jedni z najbliższych współpracowników premiera. Sam Mateusz Morawiecki otworzy listę w Katowicach - co ma podkreślić wagę Górnego Śląska dla PiS ("Kto wygrywa na Śląsku, wygrywa wybory" - głosi stare polityczne porzekadło).

Jarosław Kaczyński chce pokazać, że jest gotowy do wyborów. W przeciwieństwie do – powtarza PiS – wciąż dzielącej się/łączącej się/nie wiadomo jakiej opozycji.

Sam Grzegorz Schetyna w sobotę przyznał : - Nie możemy ustalać dziś "jedynek" na listach, bo nie wiemy nawet, w jakiej koalicji pójdziemy do wyborów.

I za to właśnie między innymi opozycja zbiera "bęcki" od tzw. liberalnych mediów.

Paweł Wroński, "Gazeta Wyborcza": "Trwające od kilku tygodni opisywanie 'rozmów koalicyjnych' przypomina obserwację chomika biegającego w karuzelce. Politycy w tym wszystkim się gubią, dziennikarze dawno się pogubili, a wyborcy są zdezorientowani i coraz bardziej wkurzeni. Opozycja sama upodabnia się do obrazu z pisowskich mediów jako 'elita' zajmująca się tylko sobą, podczas gdy 'władza rozwiązuje problemy zwykłych ludzi'. (…). Podstawową prawdą, którą powinna sobie uzmysłowić opozycja, jest prosty fakt, że jest ona słaba. Słaba razem, ale jeszcze słabsza osobno (...).

Na koniec pytanie. Skoro ugrupowania opozycyjne deklarują, że chcą wybory wygrać, to jak stworzą koalicję rządową przeciwko PiS, skoro nie są w stanie stworzyć koalicji wyborczej?"

Monika Olejnik, "Gazeta Wyborcza": "Jak skleić koalicję? Niech Schetyna weźmie przykład z Kaczyńskiego (...). Prawica z radością obserwuje awanturę w szeregach opozycji. Kto z kim, dlaczego PSL nie chce z SLD, a Wiosna z PSL? 'Co wy, k..., chcecie od SLD?' - pyta Czarzasty. Biedroń do Kosiniaka-Kamysza: 'Nie lękajcie się'. Panowie się kłócą, a tu już widać koalicję PSL z Kukizem, ale zaraz znika... A w środku Schetyna, który nie wie, jak to wszystko ogarnąć. Zamiast zrobić dwa bloki, pokazać program, drepczą w miejscu."