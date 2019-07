Bartłomiej Biskup: "Opozycja gra w szachy sama ze sobą" [OPINIA]

Przedwyborcze układanki partii opozycyjnych zaprzątają dzisiaj uwagę nie tylko liderów poszczególnych ugrupowań politycznych, ale też publicystów i mediów, a co za tym idzie części Polaków. Nie jest to może część przesadnie wielka, ale też trudno dzisiaj nie mówić o tematach związanych z powstawaniem parlamentarnych koalicji i bloków wyborczych. I może czasem bardziej o mówienie właśnie chodzi.

Ale ma to miejsce w sytuacji dużej różnicy między partią zwycięską, a kolejnymi ugrupowaniami. Stąd też pomysły na zjednoczenie się wszystkich ugrupowań opozycyjnych wobec Zjednoczonej Prawicy. Platforma Obywatelska ma tu swój własny interes, bo walczy o to, żeby zjednoczenie odbyło się pod jej skrzydłami, jako ugrupowania najsilniejszego, dysponującego największym poparciem wyborczym.

Pech ludowców

Z drugiej jednak strony niebanalnym argumentem jest, że stworzenie jednego bloku opozycyjnego paradoksalnie zwiększa również poparcie dla Zjednoczonej Prawicy. W sytuacji polaryzacji wyborcy dokonują czarno-białego wyboru, głosując czasami za kimś, a czasami na "mniejsze zło" i potrafią się zmobilizować, co pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego. Czyli wynik takiego ugrupowania byłby bardzo dobry, ale niekoniecznie lepszy od PiS, ponieważ część wyborców zostałaby po drodze "pogubiona", zniechęcona zbyt szeroką i eklektyczna ofertą wyborczą.

Jaki właściwie cel ma opozycja?

W tym wszystkim gdzieś zagubiony zostaje także cel wyborczy. Czy ma nim być bowiem odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy, czy uzyskanie jak najlepszego wyniku w wyborach przez poszczególne ugrupowania? Pierwszy z tych celów jest zawężający. Traktujący scenę polityczną wyłącznie jak wyborczą układankę, która na drugim planie ma wyborców. Można rzec, że jest to cel wręcz lekceważący dla wyborców, wciągający ich w niezrozumiałe algorytmiczne gierki. Liderzy opozycji nie mówią bowiem o tym, co chcą zmienić, poprawić, czym zachęcić do głosowania. Mówią tylko, abyśmy głosowali za nimi, bo są przeciw komuś innemu i chcą go odsunąć od władzy. Jak pokazały wybory 2018 i 2019 roku to za mało, by ten cel osiągnąć.