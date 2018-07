Polacy chętnie pójdą na wybory samorządowe. PiS zdecydowanym faworytem. Sondaż WP

Według sondażu dla WP, przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu Ariadna, ponad 2/3 Polaków pójdzie do urn w najbliższych wyborach samorządowych. Powody do zadowolenia ma partia Jarosława Kaczyńskiego, którą blisko połowa Polaków typuje do wygranej.

47 proc. Polaków uważa, że PiS wygra nadchodzące wybory samorządowe (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

W sondażu Ariadna dla Wirtualnej Polski aż 68 proc. Polaków zamierza wziąć udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Z tego 45 proc. jest zdecydowanie pewna, a 23 proc. raczej pewna, że pójdzie na jesieni do urn wyborczych.

PiS wyraźnym faworytem

47 proc. rodaków uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory samorządowe. W porównaniu do poprzedniego badania z początku marca, odsetek osób pewnych zwycięstwa partii Jarosława Kaczyńskiego zmniejszył się o 5 p.p.

Liczba osób niezdecydowanych zmniejszyła się o 4 p.p. i teraz wynosi 23 proc. Wyraźnie ( o 9 p.p) wzrósł za to udział procentowy badanych, którzy nie wierzą, że PiS na jesieni okaże się najlepszą partią samorządową. Szansę na to daje im 30 proc. Polaków.

PiS zgarnia wszystko

Partia Jarosława Kaczyńskiego ma też powody do optymizmu w kolejnych, parlamentarnych wyborach, które są zaplanowane na 2019 rok. W stosunku do sondażu z 6-8 marca zmalała liczba osób niezdecydowanych o 9 p.p. i teraz wynosi 22 proc.

Blisko co drugi badany (49 proc.) uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygra również wybory parlamentarne. To wzrost o 2 p.p. 29 proc. rodaków twierdzi, że PiS poniesie porażkę.

Badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 6-10 lipca 2018 r. metodą CAWI na próbie reprezentatywnej 1061 dorosłych osób. Wielkości dobrano według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

