Sondaż dla WP. PiS może odetchnąć. Polacy właśnie przekreślili ich konkurencję

Zapytaliśmy Polaków, czy koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej ma szanse wygrać z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wyniki sondażu na panelu Ariadna nie są dla opozycji optymistyczne - wierzy w to zaledwie 29 proc. badanych.



Polacy sceptyczni

Brak wiary w możliwość wygrania z PiS-em to jedno. Jak się okazuje, Polacy są sceptyczni nawet co do samego wspólnego startu opozycji w wyborach. Co prawda, większość z nich przewiduje, że to nastąpi, ale różnica głosów jest minimalna (34 proc wobec 27 proc.). Aż 39 proc. nie ma w tej sprawie sprecyzowanej opinii.