PiS zdecydowanym liderem. Najnowszy sondaż WP

Polacy ocenili szanse PiS w najbliższych wyborach. Ponad połowa z nich uważa, że partia Kaczyńskiego prawdopodobnie je wygra - wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Sam Jarosław Kaczyński uważa, że cel który sobie postawiła partia rządząca, jest "ambitny, długookresowy, ogromnie trudny do osiągnięcia, ale wbrew temu, co mówią nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy - możliwy". "By stanął gmach wyśnionej przez nas Rzeczypospolitej, musimy wygrać kolejne wybory - samorządowe, parlamentarne i prezydenckie; te przyszłe zwycięstwa bardzo potrzebują naszej jedności" - uważa prezes PiS.