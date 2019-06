Majmurek: "Czy opozycja ma jeszcze jakiś ruch?" (Opinia)

Opozycja znajduje się w trudnym momencie. Nie tylko przegrała wybory europejskie – teoretycznie łatwiejsze dla niej, niż parlamentarne – ale także na kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami nie ma wyraźnego pomysłu na siebie. Ani ideowego, ani organizacyjnego, ani marketingowego.

Front już niejednolity

Trzy lepsze od jednego?

Podziały partyjne w łonie obozu konstytucyjnego nie przekładają się do końca na podziały ideowe. I pewnie nie zaczną: partie tworzą się nie tylko wokół idei, ale także bieżących sporów, taktycznych wyborów, osobowości liderów i szeregu innych, mniej lub bardziej przypadkowych czynników. Niemniej jednak, wobec słabszego od oczekiwań wyniku KE, warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób opozycja może najsensowniej podzielić się tak, by elektorat każdego z tych nurtów znalazł dla siebie najsensowniejszą ofertę.

Główny nurt w KE zbyt wiele zainwestował w narrację "wszyscy musimy się wycofać, by wygrać z PiS", by teraz z dnia na dzień ją porzucić. SLD sporo ugrało na udziale w Koalicji i nie będzie wcale palić się do ryzykownego ruchu budowania wspólnego bloku z Razem i Biedroniem – który na razie ogłosił, że Wiosna idzie do jesiennych wyborów samodzielnie. PSL może jeszcze wrócić do KE – albo dogadać się z PiS, co już ludowcom sugeruje Jarosław Gowin.