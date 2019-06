TYLKO W WP. Wygrać teraz z PiS jest praktycznie niemożliwe (badanie)

PiS zdeklasowało konkurentów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków o to, na kogo zagłosowaliby jesienią w wyborach do Sejmu i Senatu. Z badania wynika, że opozycja nie ma szans.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według badania dla WP, jego dalsze rządy są obecnie niezagrożone. (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Klęskę poniosła Konfederacja (4,55 proc.) i Kukiz'15 (3,69 proc.), którym sondaże dawały duże szanse na wprowadzenie swoich posłów do PE. Lewica Razem z wynikiem 1,24 proc. znalazła się na peryferiach polskiej polityki.

PiS trzyma się mocno

Schetyna będzie musiał bardzo się postarać. W badaniu na panelu Ariadna zapytaliśmy, na kogo Polacy oddaliby głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę.

Do niedawna sądzono, że duża frekwencja jest wrogiem PiS. To już nieaktualne. Partia Jarosława Kaczyńskiego (wspólnie z formacjami Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina) wygrała ostatnie wybory przy rekordowej frekwencji (45,68 proc.).

A w naszym badaniu udział w wyborach krajowych zadeklarowało jeszcze więcej osób, bo aż 68 proc. ankietowanych.

Gdyby w wyborach wystartowały te same koalicje i partie, co w wyborach europejskich, Jarosław Kaczyński odniósłby jeszcze bardziej efektowne zwycięstwo niż tydzień temu. Na PiS zagłosowałoby aż 46 proc. wyborców. Koalicja Europejska dostałaby 32 proc. głosów, a Wiosna i Kukiz’15 po 7 proc.

Koalicji niewiele dałoby zasilenie jej szeregów przez Wiosnę Roberta Biedronia. To zresztą mało prawdopodobne, bo PSL twardo mówi: "Wchodzi Wiosna, my wychodzimy", a i sam Biedroń nie specjalnie kwapi się do startu w bloku z innymi.

Gdyby jednak do takiej koalicji doszło, to PiS i tak jest niezagrożone. Wygrywa, zgarniając ponownie 46 proc. głosów, podczas gdy powiększona koalicja zyskałaby tylko nieznacznie i zdobyłaby 35 proc. 1 proc. zyskałby w tym układzie Kukiz’15.

Sojusz na lewicy? To nie wygląda dobrze

Biedroniowi bliżej jest zdecydowanie do lewicy, ale taki sojusz nic by mu nie dał - co pokazuje, w jakiej defensywie lewica się znalazła.

Przy niezmienionym bloku PiS i Koalicji Europejskiej, ale przy połączeniu Wiosny z Lewicą Razem, Kaczyński zdobyłby po raz trzeci 46 proc., KE - 32 proc., Kukiz’15 – 7 proc., a Biedroń z Zandbergiem zaledwie 6 proc.

Najwięcej, bo 47 proc. głosów, koalicja Kaczyński-Gowin-Ziobro zyskałaby, gdyby pozostałe partie startowały oddzielnie. Druga PO miałaby zaledwie 21 proc. głosów.

W każdym układzie największym przegranym była Konfederacja, która w wyborach europejskich mocno wystraszyła PiS. Tym razem skrajna prawica nawet nie zbiżyłaby się do progu wyborczego.