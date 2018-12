Jacek Żakowski: Światowy rok patologicznej rodziny

Nic się wielkiego nie stało. To jest najważniejszy problem mijającego roku. W świetle łuny pożarów widać sylwetki strażaków, którzy zamiast gasić, walą się toporkami po głowach i próbują nawzajem wyciągać sobie portfele z kieszeni.

Na pozór był to rok bezbarwny i banalny. Mimo wielu ostrych słów, które z wielu stron padały - żadne straszne rzeczy się nie wydarzyły i żadne wielkie wydarzenia szczególnie się nie zapisały w pamięci. W normalnej sytuacji nie był by to więc zły rok. Sęk w tym, że sytuacja jest całkiem nienormalna. Niemal wszyscy są bardzo słusznie zgodni, iż - inaczej niż zwykle - by przetrwać potrzebujemy istotnych przełomów w wielu poważnych sprawach. A ich nie potrafimy dokonać.