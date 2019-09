Wybory parlamentarne. Bilans rządów PiS. Wróblewski: "Prezes mija się z faktami" (Opinia)

4 lata przy władzy. 100 obietnic. 33 zrealizowane, 4 zrealizowane z opóźnieniem, 25 częściowo zrealizowanych, 2 zamrożone. I aż 36 obietnic niezrealizowanych. Tak prezentuje się bilans rządów Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński, 22 września: "To, co obiecaliśmy - zrealizowaliśmy. Jesteśmy wiarygodni".

Obydwie wypowiedzi prezesa PiS to dominujący przekaz jego partii oparty na jednym słowie: "wiarygodność". Hasło to politycy partii rządzącej powtarzają jak mantrę.

- Zebraliśmy setkę, w naszej ocenie, najistotniejszych obietnic złożonych przez kluczowych polityków Zjednoczonej Prawicy w trakcie kampanii wyborczej, a także już podczas samych rządów. Zależało nam na tym, aby obejmowały one zróżnicowane tematy, aby odnosiły się one do rozmaitych, ale za każdym razem istotnych z punktu widzenia obywateli, dziedzin życia. W przypadku obietnic zrealizowanych, interesowała nas nie tylko sama droga ich realizacji, ale także – ich namacalne efekty, ocena zmian, które zostały w ich wyniku wprowadzone w życie - tłumaczą twórcy raportu.

To, o czym PiS mówiło głośno w latach 2007-2015, to konieczność stworzenia i wprowadzenia tzw. Pakietu demokratycznego. Po przejęciu władzy PiS poszło w odwrotną stronę - prawa opozycji w Sejmie ograniczono, a pracę dziennikarzom utrudniono.

To prawie 40 proc. niezrealizowanych obietnic PiS. Prezes Kaczyński, zanim znów zacznie przekonywać: "to, co obiecywaliśmy, zrealizowaliśmy", powinien zajrzeć do własnego programu sprzed lat. W końcu sam go pisał.