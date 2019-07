Majmurek: PiS przegrał funkcję dla Krasnodębskiego na własne życzenie [OPINIA]

PiS nie potrafił wywalczyć nawet stołka wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nie potrafił wygrać w UE nawet w grze o pietruszkę.

W środę Parlament Europejski wybrał swojego przewodniczącego, oraz wiceprzewodniczących. Jednym z nich została była polska premier, Ewa Kopacz. Poległ za to kandydat wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, profesor Zdzisław Krasnodębski. Czy to kolejny sukces PO na europejskiej scenie i kolejna klęska obecnie rządzącej partii?

Gra o pietruszkę

Wiceprzewodniczący parlamentu pozostają w dużej mierze anonimowi. Kto z pastwa potrafi wymienić choć dwóch z poprzedniej kadencji? No właśnie. A jest ich nie dwóch i nie trzech, ale aż czternastu. Wybory na to stanowisko - przy całym szacunku dla pracy, jaką wykonują niektóre pełniące je osoby - to trochę gra o pietruszkę. Skład kolegium wiceprzewodniczących konstruowany jest tak, by zachować równowagę między kluczowymi frakcjami, państwami i regionami Europy. Także wybór Ewy Kopacz wynikał przede wszystkim z narodowego i partyjnego parytetu – była polska premier będzie jedną z pięciu wiceprzewodniczących PE z chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej. Chadecy dostali tak wielu wice, bo choć w ostatnich wyborach uszczuplili swój stan posiadania, to ciągle pozostają największą frakcją w PE. A stanowisko przewodniczącego odpuścili socjaliście, Włochowi Davidowi Sassoli.