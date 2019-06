Wróblewski: Opozycja dzieli się i łączy, PiS dzieli i rządzi. 4 czerwca utrwalił polityczny stan gry [OPINIA]

4 czerwca nie przyniósł w polskiej polityce żadnego przełomu. Donald Tusk znów nie pokazał nic, co mogłoby dać opozycji nowy oddech. Jedni chcieli zrobić show. Drudzy w tym czasie robili politykę.

Szklany sufit

Jedyne, do czego (choć to jeszcze nie jest pewne) doprowadzono, to prawdopodobny start kilku znanych (?) samorządowców w wyborach do Senatu.