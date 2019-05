Wiejas: "Tusk w szoku. Elegancko powiedział, że jest bezsilny" (Opinia)

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, rzadko znajduje się w stanie politycznego szoku. Wiele wskazuje na to, że teraz jest równie rozbity, jak Grzegorz Schetyna po starciu z Jarosławem Kaczyńskim.

Donald Tusk długo nie komentował wyników wyborów w Polsce. Zrobił to dopiero we wtorek. Jego przekaz do Koalicji Europejskiej można podsumować: Trwajcie razem.