Wiejas: "Wasz Sejm, nasz Senat i prezydent" (Opinia)

Hasło rzucone w 1989 roku: "Wasz prezydent, nasz premier", po 30 latach zostało twórczo przerobione w Gdańsku na: "Wasz Sejm, nasz Senat i prezydent". Od rzucenia hasła, do realizacji, daleka droga - wiadomo przynajmniej, czego może się chwycić opozycja.

W serialu "Dr House" lekarz cudotwórca potrafił wyciągnąć każdego chorego z nawet najcięższej choroby. Diagnozę stawiał w pięć minut, w pięć minut później już ją zmieniał, a po kolejnych pięciu ordynował jeszcze co innego.

Donald Tusk nie ma tylu szans, co dr House. W Gdańsku, podczas obchodów 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów, postawił diagnozę: opozycja ma kłopoty z mózgiem. Konkretnie z obszarami odpowiedzialnymi za wolę zwycięstwa. Zostały wyłączone.

Sejm - tu opozycja ma marne szanse

Cudownych recept przewodniczący Rady Europejskiej nie zaordynował. Jego: "Nigdy się nie poddawać, ciężko pracować, nikogo nie wykluczać", to cytując Jarosława Kaczyńskiego, "oczywista oczywistość".

Mimo niedoskonałości diagnozy pojawił się w Gdańsku pewien zarys tego, co może zrobić opozycja przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu oraz w czasie wyborów prezydenckich.

Okazuje się, że nawet Tusk nie znalazł sposobu - przynajmniej go jeszcze nie sprzedał - na pokonanie PiS w wyborach do Sejmu. W tym nie różni się od Grzegorza Schetyny, który wie, że "pomysł jest, tylko trzeba dobrze go znaleźć".