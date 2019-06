TYLKO w WP. Gospodarka, obietnice socjalne? Nie. Ważniejsza jest inna sprawa (Badanie)

PiS rozdaje pieniądze i tym kusi wyborców. W ten sposób tłumaczony jest często fenomen zwycięstw partii Jarosława Kaczyńskiego. Na panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków, co będzie dla nich najważniejsze podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

Kiedy po wyborach do Parlamentu Europejskiej zapytaliśmy Polaków, co miało największy wpływ na to, że zdecydowali się oddać swój głos na konkretną koalicję/partię, największa grupa badanych wskazała na program gospodarczy (29 proc.).